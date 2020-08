Agresti: “Eriksen fa spese di rigiditÃ  Conte. Sfogo? Inaccettabile lui disse…”

Agresti: “Eriksen fa spese di rigidità Conte. Sfogo? Inaccettabile lui disse…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Stefano Agresti ha parlato di Christian Eriksen e dell’allenatore Antonio Conte

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Stefano Agresti sul club nerazzurro. «L’Inter è un club che programma il suo futuro e fa scelte di un certo equilibrio economico per valorizzare il suo prodotto, cercare di conservare una competitività ed avere un utile. Conte? Passato alla difesa a 3 non ha più cambiato, è diventato il suo dogma. E’ troppo rigido nell’applicazione dei suoi schemi e di questo ne sta facendo le spese Eriksen. Il suo sfogo? Inaccettabile e irrispettoso nei confronti della società. E’ stato lui stesso a dire che il secondo è il primo dei perdenti. De Vrij? Fortissimo, uno dei migliori difensori del campionato e d’Europa. Forse va un po’ più in difficoltà con la difesa a 4».