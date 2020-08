Orrico: “A Conte brucia non guidare Juventus. Da Marotta lezione di stile”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Processo di Sportiva”, Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, ha parlato di Antonio Conte e Beppe Marotta

ANALISI – Queste le parole di Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, sullo sfogo di Antonio Conte e non solo. «Come sempre ci sorprende con una filippica che ci poteva risparmiare, dato che si è sfogato proprio quando la difesa stava migliorando. Marotta? Le sue parole sono state una lezione di stile per Conte, che aveva fatto una sceneggiata. Ha espresso fiducia nel futuro, dando i meriti all’allenatore, da lord inglese. Se avesse risposto come Conte avrebbe buttato benzina sul fuoco. I chiarimenti ci sono sicuramente stati dato che Conte con un comunicato poi ha confermato la sua stabilità in panchina. Conte invece è un agonista in tutto, quando vede la Juventus gli brucia perché non è lui a guidarla. L’Inter? Ha nel suo dna una stravaganza che è affascinante. Conta molto lo stile e l’estetica, valori che nel calcio contano poco. Sanchez? E’ un calciatore vero, non da riferimenti perché arretra 20 metri ed è in grado di impostare».