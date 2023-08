Agresti: «Centrocampo Inter forte ma manca qualcosa! Sensi…»

Agresti analizza le potenzialità del centrocampo dell’Inter, dopo le partenze e gli acquisti di mercato. Secondo il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, Sensi potrebbe essere un’incognita.

NUMERI IN MEZZO AL CAMPO – Stefano Agresti parla dei calciatori che l’Inter quest’anno avrà a disposizione in mezzo al campo e degli innesti che avrebbe potuto prendere in questa finestra estiva di mercato. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” il giornalista dichiara: «Milinkovic-Savic ci sarebbe stato benissimo nel centrocampo dell’Inter. Ma lui con i suoi centimetri e con i suoi piedi sarebbe stato benissimo in qualsiasi squadra italiana. Mi pare che l’Inter abbia un centrocampo molto forte. Forse manca qualcosa perché dal punto di vista numerico un altro inserimento potrebbe essere opportuno. Anche considerando le difficoltà fisiche che spesso ha avuto Stefano Sensi in carriera. Se Sensi dovesse stare bene è assolutamente in grado di essere un cambio utile per Simone Inzaghi. A quel punto l’Inter anche numericamente ci sarebbe. Lazar Samardzic sarebbe stato un bell’innesto ma come sappiamo la trattativa è saltata. Oggi quindi l’Inter si trova a puntare su Sensi che però se dovesse stare bene potrebbe dare un aiuto importante».