Sensi futuro ancora da scrivere? Le novità sulle idee dell’Inter − TS

Sensi in un certo senso per l’Inter rappresenta ancora un’incognita: il club ragiona sul suo futuro. Ecco le ultime novità.

INCOGNITA − Per l’Inter il mercato in entrata, dopo l’arrivo di Benjamin Pavard, dovrebbe essere chiuso. Ma a rappresentare in un certo senso ancora un’incognita è Stefano Sensi il cui contratto scadrà nel 2024. Non è scontato, come riferito da Tuttosport, che il club non cercherà di piazzare in uscita il centrocampista nelle ultime ore di mercato che restano. Ma solo se poi si dovesse incastrare un prestito per rimpiazzarlo. Prestito che avverrebbe piuttosto fuori dall’Europa, visto che in Italia ci sono pochi profili che interessano a Marotta, Ausilio e Baccin. Forse solamente Maggiore della Salernitana ma non fino in fondo. Simone Inzaghi, sempre secondo il quotidiano, vorrebbe infatti maggiore fisicità per il proprio centrocampo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini