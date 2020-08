Adani: “Lukaku è tutto, ha cancellato Icardi! L’Inter ora è bella da vedere”

Inter-Shakhtar Donetsk si è chiusa con il trionfo dei nerazzurri, che volano in finale di Europa League contro il Siviglia. Daniele Adani – ospite negli studi di “Sky Sport” – commenta la vittoria degli uomini di Conte e l’importanza di Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni

STATUS – Inter-Shakhtar Donetsk si è conclusa con la vittoria degli uomini di Antonio Conte, che volano così in finale di Europa League contro il Siviglia. Daniele Adani commenta la prova dei nerazzurri: «Io credo che una squadra debba avere tante componenti raggiungendo comunque il proprio status e arrivando a giocarsi la vittoria. Quando non ti accontenti e continui ad attaccare, anche quando non sei al meglio perché gli avversari ti costringono a soffrire. Però tu vai avanti con il tuo credo e penso che l’Inter abbia una coppia d’attacco eccezionale. Rimpianti? Non penso, arrivare seconda in campionato è stato un grande obiettivo. Arrivare così vicina alla Juventus ancora di più».

CRESCENDO – Adani sottolinea la continua crescita dell’Inter e l’importanza di Romelu Lukaku: «È un crescendo nelle giocate, nella cattiveria. Non va toccata questa squadra, per come svolge i movimenti, per come attacca la porta e per come svolge le due fasi. È una squadra che sa riconoscere l’avversario, il pericolo. Ora è anche una squadra bella da vedere, oltre che con la consueta efficacia e concentrazione. Lukaku è Conte, è la prosecuzione del pensiero di Conte. Ha cancellato Mauro Icardi, è l’anima del gruppo, è mente, è cuore. Lukaku è tutto. E’ il pensiero di Conte in mezzo al campo. Secondo me Conte preparerà la partita contro il Siviglia come se fosse il San Donato, l’approccio è sempre lo stesso qualsiasi sia l’avversario».