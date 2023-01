Adani: «Inzaghi conservatore, non muta mai! Inter con tante insicurezze»

Adani alla Bobo Tv ha parlato di Inzaghi e del suo operato in questo anno e mezzo di Inter. L’opinionista non soddisfatto della squadra vista a Cremona

CONSERVATORE − Daniele Adani fa una disamina sul momento dei nerazzurri e sul lavoro di Inzaghi: «L’Inter a Cremona ha vinto per due guizzi, che sono le due combinazioni Dzeko-Lautaro Martinez. Non c’è tanto di più da portarti dietro, anzi ci sono state due ripartenze che vengono da scompensi e insicurezza. La Supercoppa è stata vinta in un modo ma la gara con l’Empoli è stata persa in un altro. Non c’è stata una crescita da dire, ‘caspita che condizione, che dominio!’ Via Inzaghi? Da capire quando può ancora cambiare e crescere la squadra. Questi 4 mesi me li prendo per vedere se c’è uno sviluppo. Inzaghi è un conservatore, non muta lo stesso delle cose ma le conserva».