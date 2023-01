Longhi: «Skriniar, più di Marotta e Ausilio ha sbagliato Zhang! Correa…»

L’Inter rischia di perdere Skriniar a zero a giugno a meno che il PSG non presenti l’offerta giusta proprio allo scadere del calciomercato invernale. Secondo Bruno Longhi, le responsabilità sono sì della dirigenza ma soprattutto di Zhang. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva

ERRORE – L’Inter non ha ceduto Milan Skriniar la scorsa estate quando il PSG offriva oltre 50 milioni di euro e ora rischia di perderlo a zero. Bruno Longhi risponde a chi si chiede come sia stato possibile arrivare a tanto: «È abbastanza semplice. Noi abbiamo elogiato negli ultimi anni Marotta e Ausilio perché sono stati bravi a trovare i conigli nel cilindro come Mkhitaryan e Dzeko che stanno facendo benissimo. Hanno trovato anche giovani come Bastoni. Con Skriniar hanno sbagliato o almeno più di loro ha sbagliato il presidente Zhang perché quando ci fu l’offerta del PSG di 53 milioni disse no perché il difensore vale di più e Skriniar aveva avuto contatti con i francesi che hanno offerto 9 milioni di ingaggio. L’Inter ha provato a recuperare terreno però ad un certo punto Skriniar ha praticamente sintonizzato l’offerta su quella del PSG. L’errore è dell’Inter perché se lo avesse ceduto per 53 milioni avrebbe comprato un altro giocatore. È stata incauta l’Inter mentre altre volte è stata brava. Skriniar ora andrà via a zero, a meno che il PSG non decida di fare un’operazione di buon cuore».

PROVOCAZIONE – Longhi risponde poi ad una provocazione di un radiocronista su uno scambio impossibile tra Joaquin Correa e Nicolò Zaniolo: «Questa per me è fantascienza perché Correa, oltre al passato laziale, lo si vede: è una stagione in cui dà veramente poco ed è difficile collocarlo per l’Inter».