Sabatini: «Skriniar, cosa triste! E mi dispiace per i provvedimenti Inter»

Sabatini prevede dei provvedimenti dell’Inter nei confronti di Skriniar, a meno che non arrivi la cessione al PSG nella giornata di oggi. L’ex dirigente Suning, nel corso di Supertele su DAZN, non è però convinto che ci sarà l’offerta giusta.

BRUTTA VICENDA – Walter Sabatini e Milan Skriniar si sono conosciuti nel 2017 quando il secondo arrivò all’Inter. Il primo ora è scontento per la piega che ha preso la vicenda: «È una cosa veramente triste, perché stiamo parlando di un ragazzo superlativo nei comportamenti in campo e fuori dal campo. L’ho conosciuto all’Inter, questa situazione mi dispiace moltissimo. E mi dispiace che l’Inter sarà costretta, credo, a prendere dei provvedimenti antipatici contro il giocatore: questa è una cosa veramente inaccettabile, perché stiamo parlando di un campione vero e di un giocatore serio che conduce il gruppo senza nessun tipo di remora. Spero che non ci siano conseguenze per Skriniar nei mesi a venire, poi non so se il PSG maturerà un’offerta in queste poche ore. Ma non credo, quindi la situazione diventerà torbida e mi dispiacerà molto».

L’ARRIVO – Oggi può consumarsi l’addio anticipato di Skriniar all’Inter (vedi articolo). Sabatini ricorda l’acquisto nel 2017: «È stata una richiesta reiterata di Luciano Spalletti, che appena arrivato all’Inter lo ha posto come obiettivo prioritario. Io devo dire che avevo qualche dubbio sul ragazzo, perché mi sembrava troppo febbrile e troppo falloso. Consideravo l’Inter una squadra che doveva giocare a calcio fin dalla prima linea, ma Spalletti è stato così insistente che ci siamo andati. Aveva ragione lui, perché Skriniar oggi è il miglior difensore in Italia».