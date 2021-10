Vidal assente in casa Inter ma arrivano novità, Correa recuperato: le ultime

Vidal ha saltato Inter-Juventus causa sindrome influenzale e continua a non essere a disposizione di Inzaghi, che nel frattempo ritrova Correa. Queste le ultime novità di Sky Sport direttamente da Appiano Gentile, dove è quasi vigilia di Empoli-Inter

TESTA ALL’EMPOLI – Primo allenamento settimanale ad Appiano Gentile, dove si prepara immediatamente la trasferta in casa dell’Empoli, in programma mercoledì. Presente sul campo Joaquin Correa, che è completamente recuperato e si è unito al gruppo. Assente, invece, Arturo Vidal, che non si è visto al centro sportivo ma è sfebbrato, quindi domani potrebbe esserci. La convocazione del cileno per Empoli-Inter è in dubbio. Così come l’utilizzo di Ivan Perisic, che non è al meglio e verrà valutato domani. Possibile chance dal 1′ per Federico Dimarco, che si candida per la fascia sinistra. Possibile anche qualche altro avvicendamento per Simone Inzaghi, che potrebbe fare turnover. Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, in difesa Danilo D’Ambrosio, ormai al 100%, spera di ritrovare minutaggio. In attacco, invece, Alexis Sanchez punta alla titolarità entro i prossimi 180′ di Serie A.