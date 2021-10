Pistocchi: «Dumfries, VAR non sarebbe dovuto intervenire. Poca chiarezza»

Maurizio Pistocchi ha commentato l’episodio chiave di Inter-Juventus (con Dumfries protagonista) di cui si continua a discutere ancora anche a distanza di quasi 24 ore dalla partita. Sul suo profilo Instagram ufficiale, il noto giornalista sportivo ha sottolineato soprattutto la non-chiarezza degli interventi del VAR.

PROTOCOLLO NON CHIARO – Questo il commento di Pistocchi sull’episodio di Inter-Juventus: «Il VAR avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi dell’arbitraggio, ma quelli di valutazione dei falli nell’area di rigore non sono stati risolti. La VAR può intervenire – secondo protocollo – in base al chiaro ed evidente errore. A San Siro l’arbitro Mariani valuta non punibile il contatto tra Dumfries e Alex Sandro. Richiamato dal VAR ha deciso per il calcio di rigore. Il VAR non è la moviola in campo, non dovrebbe intervenire in questo caso. Ma l’errore è evidente perché l’intervento è falloso. A Roma è successa la stessa cosa con fallo di Viña su Anguissa, ma in questo caso il VAR non ha richiamato Massa. L’unica cosa chiara, quindi, è che il VAR non è chiaro».