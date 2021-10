Serie A, Giudice Sportivo 9ª giornata: squalifica per Inzaghi, la spiegazione

Il Giudice Sportivo, dopo la nona giornata di Serie A, ha squalificato Inzaghi. L’allenatore dell’Inter non sarà in panchina a Empoli mercoledì sera (ore 20.45), dopo l’espulsione di ieri con la Juventus.

I PROVVEDIMENTI – Simone Inzaghi salta Empoli-Inter del turno infrasettimanale. Ieri, in occasione del rigore dato alla Juventus, ha contestato platealmente e con veemenza il ricorso al VAR da parte dell’arbitro Maurizio Mariani, ricevendo la sua prima espulsione stagionale. Già nelle interviste aveva ammesso la correttezza del rosso (vedi articolo). In panchina mercoledì sera al Castellani andrà il suo vice Massimiliano Farris. Ben quattro gli allenatori espulsi ieri, gli altri tre curiosamente tutti ex Inter: Gian Piero Gasperini dell’Atalanta, Luciano Spalletti del Napoli e José Mourinho della Roma. Anche per loro una giornata di squalifica, per il tecnico dei bergamaschi e quello degli azzurri inoltre cinquemila euro di multa. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la nona giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI NONA GIORNATA

Una giornata: Gian Piero Gasperini (Atalanta, allenatore), Roberto Soriano, Adama Soumaoro (Bologna), Simone Inzaghi (Inter, allenatore), Luciano Spalletti (Napoli, allenatore), José Mourinho (Roma, allenatore), Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

DIFFIDATI NONA GIORNATA

Quarta ammonizione: Petar Stojanovic (Empoli), Luca Ranieri (Salernitana), Samir (Udinese)