Verona-Inter, l’avversario: per Juric già otto punti con le big

Condividi questo articolo

Stasera si giocherà Verona-Inter (ore 18.30), valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Ecco come la squadra di Ivan Juric si presenta alla sfida.

AMMAZZAGRANDI – Verona-Inter è tutt’altro che una sfida facile per i nerazzurri. Anche perché Ivan Juric dimostra di avere un certo feeling con le cosiddette “grandi”. La prima impresa è con la Juventus: 1-1, con gol di Andrea Favilli che subito dopo esce per infortunio. A inizio novembre blocca il Milan con un 2-2 a San Siro (dopo un duplice vantaggio). Poi sono arrivate le vittorie esterne contro Atalanta (0-2) e Lazio (1-2). A cui si alternano gli 1-1 con Cagliari e Fiorentina, e la sconfitta casalinga contro la Sampdoria due turni fa. Otto punti contro quattro delle prime sette, appena due contro alcune delle squadre più in difficoltà. Un andamento piuttosto altalenante in definitiva, ma che traghetta i veneti già lontano dal fondo della classifica: attualmente sono noni a venti punti.