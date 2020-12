Giacomelli arbitro di Verona-Inter: uno dei precedenti fu al Bentegodi

Piero Giacomelli

Giacomelli sarà l’arbitro di Verona-Inter, partita della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Trieste, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Bentegodi.



I PRECEDENTI – Verona-Inter sarà l’undicesima partita per Piero Giacomelli come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è stato molto contestato, il 18 novembre 2012 con un pareggio per 2-2 al Meazza contro il Cagliari. Il motivo è dato da un rigore negato nel finale ad Andrea Ranocchia, commentato dicendo (pare) la seguente frase: «Voi dell’Inter non potete protestare». Il bilancio totale è leggermente negativo: quattro vittorie, ben cinque pareggi e una sconfitta (23 marzo 2014, 1-2 contro l’Atalanta).

IL RITORNO – È la prima stagionale per l’Inter con Giacomelli. L’arbitro di Trieste aveva diretto la vittoria per 0-2 contro l’Atalanta nell’ultima giornata della scorsa Serie A (1 agosto) come ultimo precedente. Ce n’è anche uno al Bentegodi, proprio col Verona: 3-3 il 7 febbraio 2016, con una rimonta nerazzurra nella mezz’ora finale dopo essere andati sotto di due gol. Di chi scese in campo quella mattina (si giocò alle 12.30) sono rimasti solo Marcelo Brozovic, Samir Handanovic e Ivan Perisic, quest’ultimo autore del pareggio al 78′.