Precedenti Verona-Inter, Perisic non perdona: ultimo successo

Verona-Inter si giocherà oggi alle 18.30. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma al Bentegodi è valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasferta contro gli scaligeri.

I PRECEDENTI – Verona-Inter di questa pomeriggio sarà la sfida numero 59 tra le due squadre. In casa dei gialloblù sarà invece la partita numero 30. Nei precedenti a Verona l’Inter ha raccolto 15 successi, 10 pareggi e 4 sconfitte. Nell’ultima sfida giocata al Bentegodi, il 9 luglio i nerazzurri di Antonio Conte hanno pareggiato per 2-2. Vantaggio immediato dei padroni di casa con Darko Lazovic al 2′, poi rimonta nerazzurra a inizio ripresa con i gol di Antonio Candreva e un autogol di Federico Dimarco. Nel finale – a 4′ dalla fine – la rete del pareggio definitivo di Miguel Veloso.

I PRECEDENTI CURIOSI – Verona-Inter è una grandissima occasione per i nerazzurri per chiudere al meglio questo 2020. La squadra di Conte cerca un successo esterno coi gialloblù che manca dal 30 ottobre 2017. Luciano Spalletti e i suoi vinsero per 1-2. A segno Borja Valero nel primo tempo. Nella ripresa il pareggio di Giampaolo Pazzini su rigore al 59′ dopo un errore di Samir Handanovic. Di Ivan Perisic il gol vittoria con una conclusione potente dal limite dell’area: spesso, con le veronesi, il croato è stato decisivo. Di seguito la sintesi di quel Verona-Inter nel video pubblicato sull’account YouTube dalla Lega Serie A.