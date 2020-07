Valeri arbitro di Inter-Napoli: precedenti segnati dai (troppi) rigori contro

Valeri sarà l’arbitro di Inter-Napoli, partita della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 21.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 2, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Napoli sarà la trentesima partita per Paolo Valeri come arbitro dei nerazzurri. L’esordio risale al 12 marzo 2010 e non è un bel ricordo: sconfitta per 3-1 al Massimino contro il Catania. L’episodio principale di quella gara è il rigore del momentaneo 2-1 assegnato per fallo di mano in barriera di Sulley Muntari, appena entrato ma subito ammonito per la seconda volta. Il bilancio generale parla di quattordici vittorie, nove pareggi e sei sconfitte.

DAL DISCHETTO – Con Valeri arbitro dell’Inter c’è sempre da aver paura dei rigori contro. Ne ha assegnati ben undici: il primo è quello già citato di Muntari a Catania e l’ultimo nell’unico precedente stagionale, il 2-1 contro il Verona del 9 novembre (fallo di Samir Handanovic su Mattia Zaccagni, c’era). Sono invece appena due quelli a favore, uno nel 5-4 al Genoa dell’1 aprile 2012 (dove ai rossoblù ne diede tre!) e l’altro col Cagliari il 16 ottobre 2016, sbagliato da Mauro Icardi. Terzo Inter-Napoli per Valeri: i due precedenti sono al San Paolo e nei quarti di Coppa Italia, con successi nerazzurri per 4-5 ai rigori (0-0 al 120′) il 26 gennaio 2011 e 0-2 il 19 gennaio 2016.