Inter-Napoli, Conte ritrova la sua cerniera: Barella e Brozovic dal 1′

Condividi questo articolo

Antonio Conte li ha avuti a disposizione soltanto in due occasioni post lockdown. Nicolò Barella e Marcelo Brozovic tornano a disposizione per Inter-Napoli e il tecnico è pronto a schierarli dal primo minuto

FINALLY – Inter-Napoli, in programma stasera ore 21.45, sarà l’ultima gara di campionato da giocare a San Siro per i nerazzurri di Antonio Conte. Il tecnico pugliese conserva alcuni dubbi di formazione (QUI i dettagli). Poche riserve, invece, dovrebbero esserci sulla coppia di centrocampo: Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Nella testa dell’allenatore dell’Inter, loro due compongono il duo di riferimento nell’undici titolare. Complice anche la squalifica di Roberto Gagliardini, che aveva giocato le ultime undici partite dal 1′, si rivedranno entrambi dall’inizio.

FALCIDIATI – Sia Barella che Brozovic hanno avuto a che fare con problematiche fisiche di diversa entità dopo il lockdown. Il croato ha saltato tre partite di campionato per un problema al polpaccio (Sampdoria, Sassuolo e Parma) mentre col Brescia è rimasto in panchina durante tutti i novanta minuti. Tornato in campo Brozovic, nel match col Bologna, si è fermato Barella per un infortunio alla coscia, saltando le successive quattro. L’ex Cagliari, inoltre, non ha preso parte all’ultima trasferta del Ferraris, contro il Genoa, per squalifica. Entrambi dovrebbero tornare a far coppia in Inter-Napoli.

CALENDARIO BOLLENTE – Di fatto, togliendo il match contro la Roma, Barella e Brozovic non scendono in campo, insieme e dall’inizio, dalla sfortunata semifinale di Coppa Italia. Anche quella era una sfida contro il Napoli, ma in trasferta al San Paolo. Antonio Conte ritrova dunque la sua cerniera di metà campo, che dovrà tornare a pieni giri per l’Europa League. In fondo, manca soltanto una settimana a Inter-Getafe. Ma in mezzo ci sono altre due battaglie da combattere: Inter-Napoli, questa sera, e Atalanta-Inter domenica.