Udinese-Inter, un solo dubbio per Inzaghi: il giocatore favorito

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, avrebbe le idee abbastanza chiare sulla formazione da schierare domani in casa dell’Udinese.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, Samir Handanovic dovrebbe tornare tra i pali in Udinese-Inter. In difesa trio formato da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D’Ambrosio. A centrocampo sulla fascia sinistra uno tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con quest’ultimo in vantaggio sull’olandese. A destra Ivan Perisic. Al centro Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Arturo Vidal. In attacco duo composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com