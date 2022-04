Fantacalcio Inter: i consigli per la 35ª giornata di Serie A (Udinese-Inter)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentacinquesima giornata di campionato, Udinese-Inter

SEMPRE MENO − Dopo la settimana europea e i recuperi del mercoledì, ritorna in campo la Serie A e il Fantacalcio con la trentacinquesima giornata del calendario. Vietato sbagliare per chiunque, sia in alto fra lotta Scudetto e zona Europa che in coda con l’obiettivo salvezza decisamente ingarbugliato. Si parte oggi con le sfide delle 15 tra Cagliari e Verona e Napoli-Sassuolo e si chiuderà lunedì 2 maggio con Atalanta-Salernitana. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

DESTINO IN MANO AGLI ALTRI − Capitolando sul campo del Bologna, l’Inter non ha più il destino nelle proprie mani. Il distacco dal Milan primo resta di due punti. Nemmeno vincendo le ultime 4 partite, i nerazzurri avranno la certezza di diventare campioni d’Italia. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Udinese-Inter. Match in programma domani a partire dalle 18.00.

UDINESE-INTER, I CONSIGLI AL FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI − Partendo dai giocatori consigliati al Fantacalcio per Udinese-Inter, spazio a Denzel Dumfries. Insieme a Perisic, sembra essere l’uomo in più di questa Inter. Gli manca poco per raggiungere il suo predecessore Achraf Hakimi (solo due gol) e contro l’Udinese può sferrare il jolly vincente. Alla Dacia Arena sarà una gara fisica e di corsa: perfetta per l’olandese.

Altro nome in casa Inter per il Fantacalcio è quello di Marcelo Brozovic. Il croato è il pilastro di questa squadra, il predicatore in mezzo al campo che detta legge e ordine. Contro Spezia e Roma, ha trovato due acuti straordinari. Ad Udine, l’Inter ha bisogno della sua guida per uscire indenne dalla Dacia Arena e sperare ancora alla seconda stella. Chissà, probabilmente ha preso il feeling col gol: è da schierare!

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Quanto agli sconsigliati al Fantacalcio, meglio evitare Arturo Vidal. Il cileno potrebbe giocare dal 1′ per sostituire Hakan Calhanoglu squalificato. Il centrocampista sudamericano non ha convinto quest’anno e a Udine serve una gara di concentrazione e attenzione. Occhio come sempre al rischio cartellino. Meglio puntare su altro.

POSSIBILE SORPRESA − Nella gara d’andata, ha deciso tutto Joaquin Correa con una doppietta da urlo. Domani, il Tucu dovrebbe partire dalla panchina per dare spazio a Edin Dzeko. Udinese-Inter sarà però una partita molto complicata e dura dove gli uomini dalla panchina dovranno aiutare la squadra. Inzaghi ha pronto il suo pupillo per raccogliere i tre punti.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Tra i giocatori indisponibili nell’Inter per Udinese-Inter sicuramente ci sarà Alessandro Bastoni. In dubbio invece Samir Handanovic.