Udinese-Inter, Sensi sta bene e ci sarà: chance in corsa. Possibilità Vecino – Sky

Sensi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Udinese-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18.00 e valida per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, vedrà di nuovo Sanchez tra gli arruolabili nerazzurri (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Paventi su “Sky Sport 24”, ci sono buone possibilità di rivedere anche Sensi e Vecino

ARRUOLABILI – Udinese-Inter vedrà il ritorno tra i convocati di Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Secondo Andrea Paventi, ci sono buone possibilità anche per Matias Vecino: «Sanchez si è allenato oggi e a Udine ci sarà, ma non partirà dall’inizio. Io penso che Conte lo veda più come trequartista, nel senso che davanti alla porta gli manca la cattiveria di Lautaro Martinez e Lukaku. A Udine ha lasciato dei ricordi bellissimi, così come Handanovic. Una convocazione di Vecino? Sì, non è da escludere. Oggi ha lavorato con la squadra, vediamo domani nell’ultimo allenamento ma è possibile che Vecino ci sia. E’ chiaro che ha bisogno di tempo, avrebbe bisogno di rodaggio: intanto torna e quando starà bene Conte gli darà una chance. Sensi sta bene, sarà convocato. Anche lui avrebbe avuto bisogno di giocare dall’inizio a Firenze, però c’è ed è anche uno di quelli che ha più chance di entrare in corsa a Udine».

TAMPONI – In vista di Udinese-Inter, giro di tamponi oggi ad Appiano Gentile: «I risultati arriveranno domani, speriamo non ci siano novità. Quando non comunicano niente vuol dire che sono tutti negativi», conclude Paventi.