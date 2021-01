Udinese-Inter: Sanchez recuperato, ma Conte potrebbe non rischiarlo – SM

Photo 206674687

Udinese-Inter di sabato pomeriggio probabilmente non sarà la partita di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha recuperato e sarà a disposizione, ma Antonio Conte non dovrebbe rischiarlo pensando al derby di martedì

L’Inter chiuderà il suo girone d’andata sabato pomeriggio in casa dell’Udinese. L’ambiente è proiettato ovviamente alla partita della Dacia Arena, ma non si può non pensare al derby di Coppa Italia contro il Milan. Per questo motivo Antonio Conte dovrebbe ragionare di conseguenza soprattutto per quanto riguarda Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è uscito acciaccato dall’ultima partita di campionato contro la Juventus, secondo “Sport Mediaset” ha recuperato dal suo infortunio e sarà regolarmente convocato, ma difficilmente scenderà in campo: Conte non vorrebbe rischiarlo pensando anche al derby.