Marani: Â«Attenta Inter, l’Udinese presenta delle insidieÂ»

Marani: «Attenta Inter, l’Udinese presenta delle insidie»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del prossimo turno di campionato in cui l’Inter affronterà l’Udinese sottolineando le insidie della trasferta alla Dacia Arena

INSIDIA PICCOLE – Marani parla delle insidie della prossima sfida di campionato: «L’Inter quest’anno ha sbagliato anche contro le piccole, ha perso contro la Sampdoria poi ha battuto nettamente la Juventus. A volte sono quelle più difficili per i nerazzurri, perché poi vai a vedere e ha vinto contro Napoli o Juventus. L’Inter sulle partite più facili può sbagliare. Secondo me l’Udinese ha delle insidie, le mancheranno dei giocatori fondamentali, ma va battuta e l’Inter può fare benissimo. Lautaro Martinez? Non sbaglia mai in area, ma negli ultimi tempi gli ho visto fare qualche errore non da lui. Il suo rinnovo comunque è un acquisto importante».