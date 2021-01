Mandzukic: Â«Scudetto? E’ ancora lunga, ma continuando cosÃ¬ Ã¨ possibileÂ»

Mandzukic: «Scudetto? E’ ancora lunga, ma continuando così è possibile»

Mario Mandzukic, tornato in Italia per indossare la maglia del Milan, è stato presentato ufficialmente oggi. Alcuni stralci della conferenza stampa dell’attaccante croato che ha parlato della Serie A e della lotta scudetto

LA LOTTA SCUDETTO – Mandzukic è convinto che il Milan possa lottare per lo scudetto fino alla fine: «C’è ancora un lungo percorso da fare per arrivare allo scudetto. Ci sono ancora quattro mesi, ma se guardiamo a come sono state le ultime partite del Milan, dove tutti corrono, lottano e giocano per vincere credo che sarà sempre più facile vincere le partite e arrivare al titolo. Non mi preoccupo degli altri club, mi preoccupo del mio club, di essere sempre pronto a dare il meglio per la squadra. Sono molto ambizioso, io lo sono sempre stato. Sono contento di essere qui, il percorso è lungo, abbiamo tante partite, ma credo che se la squadra continuerà a giocare così credo raggiungeremo l’obiettivo».