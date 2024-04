Udinese-Inter, Cioffi ‘senza punte’? Vero a metà: la formazione – TS

Per Udinese-Inter di stasera Cioffi deve rinunciare al centravanti Lucca, fuori per squalifica, ma non è del tutto vero che non avrà attaccanti. Tuttosport parla di coppia offensiva ‘leggera’ in formazione.

ASSENZA PESANTE – L’ammonizione sotto diffida rimediata col Sassuolo ha tolto da lunedì Lorenzo Lucca da Udinese-Inter. Il centravanti è squalificato ed è un’assenza pesante per Gabriele Cioffi, visto che si tratta del miglior marcatore dei bianconeri friulani. Sabato, nella conferenza stampa dell’antivigilia, il tecnico aveva anticipato di poter mettere Roberto Pereyra a supporto di Florian Thauvin: salvo ribaltoni sarà così. Anche se non si tratta proprio di un modulo senza veri attaccanti, perché il francese lo è pur non avendo le stesse caratteristiche di Lucca. Tuttosport segnala che l’altro centravanti, Isaac Success, non dà garanzie.

IN CAMPO – In Udinese-Inter ci sarà spazio per Pereyra trequartista, lasciando un “buco” da sistemare sulla destra. Tuttosport parla di una tripla opzione: Joao Ferreira, Kingsley Ehizibue e Festy Ebosele, con il primo favorito. Atteso il rientro nel terzetto di difesa di Lautaro Giannetti, che ha dato un gran contributo dal suo ingaggio a gennaio dal Vélez Sarsfield. Un altro degli osservati speciali è poi Lazar Samardzic, vista la nota vicenda del suo mancato trasferimento all’Inter in estate. Su di lui Cioffi ha mostrato segnali di fiducia, dopo averlo tenuto più volte in panchina dal suo arrivo. E questo fa sì che stasera possa essere titolare.

UDINESE-INTER – LA PROBABILE FORMAZIONE DI CIOFFI

Okoye; Pérez, Bijol, Giannetti; Joao Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin.