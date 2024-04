Udinese-Inter, Inzaghi con tre assenti: la probabile formazione – CdS

Stasera in Udinese-Inter Inzaghi dovrà ancora pagare dazio per quanto riguarda gli infortuni. Sono tre gli assenti, di cui due che obbligano delle scelte precise in formazione. L’undici dal Corriere dello Sport.

LE MANCANZE – Alessandro Bastoni, Juan Guillermo Cuadrado e Stefan de Vrij. Sono questi gli indisponibili per Udinese-Inter di stasera, già noti anche se la società come di consueto non ha comunicato la lista dei convocati di Simone Inzaghi. Che, da parte sua, deve di nuovo fare la formazione tenendo conto di una lunga lista di infortunati. Una situazione che si ripete da due mesi e che ha colpito tutti i reparti, dalla porta alle punte. Al posto di Bastoni giocherà Carlos Augusto come terzo di difesa, mentre sulla fascia destra c’è Denzel Dumfries favorito rispetto a Matteo Darmian. L’assenza prolungata di de Vrij, già fuori contro l’Empoli sette giorni fa, non lascia dubbi sul fatto che il sostituto sarà Francesco Acerbi.

LE CERTEZZE – Per il resto sarà la “solita” Inter quella che stasera affronterà l’Udinese. Il Corriere dello Sport completa la formazione con Yann Sommer in porta, al rientro dopo aver lasciato i guanti a Emil Audero con l’Empoli per la distorsione alla caviglia rimediata con la Svizzera. La difesa la completa Benjamin Pavard, sulla sinistra obbligato Federico Dimarco visto che Carlos Augusto si sposta più basso. Da Inzaghi fiducia a Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco, nonostante non facciano gol rispettivamente dal 28 e 16 febbraio. La buona notizia davanti è però il rientro a disposizione di Marko Arnautovic, che si era fermato pure lui per infortunio contro il Bologna il 9 marzo. A centrocampo i soliti tre: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan.

UDINESE-INTER – LA PROBABILE FORMAZIONE DI INZAGHI

Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.