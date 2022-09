Udinese-Inter, Acerbi insidia de Vrij! Non l’unico cambio in difesa – TS

Udinese-Inter è in programma domenica alle 12:30. Inzaghi potrebbe decidere di confermare Acerbi al centro della difesa. Non l’unico cambio rispetto alla sfida col Viktoria Plzen. Le ultime da Tuttosport

CONFERME – Udinese-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Per la sfida della “Dacia Arena”, Simone Inzaghi potrebbe effettuare dei cambi in difesa: al centro ballottaggio fra de Vrij ed Acerbi con le quotazioni di quest’ultimo in netta risalita dopo l’ottima prestazione sfoderata contro il Viktoria Plzen. Anche Dimarco scalpita per una maglia da titolare: a farne le spese potrebbe essere Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Sim. Tog