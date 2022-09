Handanovic-Onana, l’alternanza che fa bene a entrambi: situazione inedita all’Inter

L’alternanza portieri come in questa stagione e in queste modalità, è una situazione del tutto inedita all’Inter. Simone Inzaghi definisce i ruoli di Samir Handanovic e André Onana, e la situazione sembrerebbe far bene a entrambi.

ALTERNANZA – L’Inter e l’alternanza con i portieri, una situazione mai vista in nerazzurro, neanche ai tempi dell’avvicendamento tra Toldo e Julio Cesar. Con la prima giornata di UEFA Champions League, è scattato il momento anche per André Onana di giocare. Simone Inzaghi era stato chiaro sin dall’inizio con le gerarchie, designando Samir Handanovic come titolare della squadra. Ma dopo la conferma del camerunense anche contro il Viktoria Plzen, c’è da credere che sarà lui il portiere di Coppa, mentre Handanovic sarà quello di campionato. C’è da dire che questo nuovo scenario sta dando riscontri positivi. Handanovic era uscito male dall’ultimo derby, così, la promozione di Onana subito dopo, è stata intesa quasi come una punizione. Tornato a parare proprio in campionato, contro il Torino ha messo in mostra una delle sue migliori prestazioni, salvando letteralmente il risultato più e più volte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno