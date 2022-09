Calhanoglu, niente Nazionale! La sosta nel momento migliore: Inzaghi spera – CdS

Infortunio muscolare per Hakan Calhanoglu, che per ovvi motivi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta contro l’Udinese (vedi QUI). Il tecnico dell’Inter, però, spera di recuperarlo in tempi “brevi”, agevolato soprattutto dalla sosta per le nazionali.

TEMPI DI RECUPERO – Anche se le condizioni di Hakan Calhanoglu verranno valutato nei prossimi giorni, trattandosi di una distrazione muscolare al flessore, si tratta di un problema fisico simile, o più leggero, a quello di Romelu Lukaku. Chiaro che il recupero da un infortunio non è uguale per tutti, considerando che il turco ha una muscolatura meno pesante rispetto quella di Lukaku (per cui c’è voluta più attenzione). Sotto questo punto di vista, la sosta per le nazionali capita nel miglior momento possibile. Agevolerà non solo il recupero dell’attaccante belga, ma anche dello stesso Calhanoglu, che intanto non andrà in Nazionale. Ma sarà comunque una corsa contro il tempo restituirlo a Inzaghi per la ripresa contro la Roma. Nel caso, si slitterà al match di UEFA Champions League con il Barcellona del 4 ottobre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno