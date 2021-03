Torino in ritiro prima dell’Inter. Con Belotti? Inizia il recupero

Il Torino domani andrà in ritiro alla vigilia dell’Inter, cosa resa possibile dal fatto che ormai sono guariti quasi tutti dal Coronavirus (vedi articolo). Potrebbe esserci anche Belotti: il capitano, negativizzato ieri, oggi ha svolto lavoro personalizzato. La sua convocazione non è da escludere.

TORINO-INTER, -2 – “Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino in vista della sfida contro l’Inter, in calendario domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico. I granata hanno svolto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla; la seduta si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Programma personalizzato per Andrea Belotti.

Domani sessione mattutina di rifinitura, cui seguirà poi la partenza per il ritiro prepartita”.

Fonte: TorinoFC.it