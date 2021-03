L’Atalanta passeggia un tempo, poi dilaga: Spezia travolto, doppio Pasalic

Mario Pasalic Atalanta-Spezia (photo Jonathan Moscrop/Sportimage SPI-0951-0012 via Imago/OneFootball)

L’Atalanta torna a vincere dopo la battuta d’arresto di lunedì sera contro l’Inter. Lo Spezia regge per cinquantatré minuti, poi i bergamaschi fanno valere la loro qualità: è 3-1 il risultato finale al Gewiss Stadium, doppietta di Pasalic.



PREPARAZIONE POSITIVA – L’Atalanta arriva con un buon successo alla partita di Champions League contro il Real Madrid. Batte 3-1 lo Spezia, risultato che se ripetuto anche a Valdebebas varrebbe la qualificazione martedì prossimo. Per un tempo i bergamaschi, già in campo lunedì contro l’Inter, non spingono sull’acceleratore. In avvio un colpo di testa di Mario Pasalic a sfiorare il palo, poi solo un pallonetto di Josip Ilicic salvato da Martin Erlic dopo un’uscita avventata di Jeroen Zoet. Al 53′ i bergamaschi decidono di non scherzare più: cross di Josip Ilicic, controlla Pasalic a centro area e attende il momento giusto per piazzare il destro vincente. Due minuti dopo la partita è già chiusa, con uno splendido tiro a giro dal limite di Luis Fernando Muriel che finisce nel sette. E al 73′ arriva pure il 3-0, con la doppietta di Pasalic stavolta col sinistro su assist del subentrato Duvan Zapata. Lo Spezia rientra in gara a otto minuti dalla fine e con un giocatore di proprietà dell’Atalanta: Roberto Piccoli. L’attaccante classe 2001, entrato poco prima, fa tap-in da due passi su tiro-cross di Nahuel Estévez dopo una gran giocata di un altro subentrato, Diego Farias.