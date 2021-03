Singo come Belotti: negativo al Covid-19. Nicola spera di averlo in Torino-Inter

Davide Nicola Torino

Singo si unisce al gruppo dei guariti granata dopo il focolaio Covid-19 che ha messo KO la squadra di Nicola. L’esterno destro deve ancora attendere l’OK per essere convocato in Torino-Inter ma la possibilità, almeno in teoria, non è da escludere

TAMPONE NEGATIVO – Un’altra buona notizia in casa Torino dopo quella legata al rientro del capitano Andrea Belotti (vedi articolo). Oggi anche l’esterno destro Wilfried Singo è risultato finalmente negativo al Covid-19 dopo il tampone di stamattina. Come da protocollo, saranno necessarie le visite mediche di rito per ottenere l’OK necessario per rientrare in gruppo. In caso di idoneità, si tratterebbe di un recupero quasi a sorpresa, considerando che l’allenatore Davide Nicola potrebbe valutare la convocazione di Singo per Torino-Inter di domenica pomeriggio. Una convocazione che avrebbe del paradossale, in quanto successiva a un periodo di stop prolungato e senza allenamenti in mezzo. Se tutto a norma, Nicola potrà convocare Singo quantomeno per averlo in panchina contro l’Inter e far numero, ma difficilmente scenderà in campo. Diverso il discorso per Nicolas Nkoulou, ultimo positivo del gruppo squadra, che domani verrà nuovamente valutato dal Torino e non ci saranno i tempi tecnici per convocarlo in vista di Torino-Inter.