Belotti guarito dal Covid-19 prima di Torino-Inter, 2 granata ancora positivi

Belotti rivede la luce dopo lo stop a causa del Covid-19. La novità arriva solo a tre giorni da Torino-Inter e questo presuppone più di un ragionamento per Nicola, che avrà sicuramente due assenti in seguito alla positività confermata

TAMPONE NEGATIVO – Buone notizie in casa Torino, finalmente. L’ultimo tampone analizzato oggi ha restituito la negatività al Covid-19 per il capitano Andrea Belotti, che nelle prossime ore potrà riprendere l’attività. L’attaccate granata domani dovrà effettuare le visite mediche di rito per ottenere l’idoneità necessaria per ricominciare ad allenarsi con il resto del gruppo. L’allenatore Davide Nicola alla vigilia di Torino-Inter deciderà se convocarlo, anche se al momento questa ipotesi appare lontana. O meglio, anche in caso di convocazione, difficilmente Belotti scenderà in campo dall’inizio. Restano positivi il centrale difensivo Nicolas Nkoulou e l’esterno destro Wilfried Singo, sicuri assenti contro l’Inter domenica pomeriggio. Si attende il comunicato del Torino.