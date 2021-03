Juventus-Napoli, da -11 a -9 cambia poco (almeno prima di Juventus-Inter)

Andrea Pirlo e Arturo Vidal (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Juventus-Napoli della Serie A 2020/21 è già entrata nella storia del calcio (e non solo) senza che si sia giocata. La partita senza data continua a saltare all’impazzata all’interno del calendario. Alla classifica con gli asterischi ormai bisogna essere abituati, sperando che la cosa non si protragga fino a Juventus-Inter

PARTITA FANTASMA – Se non fosse per il concetto del “recupero nella prima data utile”, il nuovo rinvio di Juventus-Napoli (vedi comunicato) non creerebbe particolare rumore. Perché già è assurdo aver fatto giocare il ritorno Napoli-Juventus prima dell’andata, figuriamoci porsi problemi ora che la Serie A si avvia verso la conclusione. Si sarebbe dovuta giocare prima di altre undici giornate e invece si giocherà (ma davvero?) prima delle ultime nove. Pazienza. Tanto a Torino saranno in palio sempre tre punti. Anche se la classifica delle due squadre potrà essere diversa, con sei punti già “giocati”. Ma cambia poco, finché si deve rincorrere. L’importante è che si giochi prima di Juventus-Inter della penultima giornata. Almeno questo…