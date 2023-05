Torino pronto alla partita della vita con l’Inter! Verso il sold-out − TS

Il Torino preparerà la partita contro l’Inter al massimo. Per i granata sarà la più importante della stagione perché può decretare un posto per la prossima Conference League

AMBIZIONI EUROPEE − Torino alla morte, Inter con serenità in vista della finalissima di Istanbul contro il Manchester City. Per i granata è la partita più importante della stagione. Sabato alle 18.30, l’Olimpico Grande Torino sarà esaurito. La squadra di Ivan Juric punta a confermare l’ottavo posto che in caso di squalifica della Juventus dalle coppe europee significherebbe ingresso in Conference League. Per l’occasione si prevede l’esaurito con lo Stadio Grande Torino (il picchi stagionali sono i 26.133 spettatori contro il Milan e i 26.058 contro il Napoli) colorato di granata a spingere i giocatori verso la vittoria. Dall’altro lato, per l’Inter sarà l’ultima partita prima di affrontare il prossimo 10 giugno il Manchester City di Guardiola nella finale di Champions League. Inzaghi vuole risposte e conferme dai suoi, sarà un match apertissimo.

Fonte: Tuttosport − Camillo Forte