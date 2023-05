UFFICIALE − Inter, definita la meta del pre-ritiro: si vola in Asia!

L’Inter ha appena ufficializzato la sua meta per il pre-ritiro estivo in vista della stagione 2023-24. Si volerà in Asia alla fine del mese di luglio

ANNUNCIO − “Inizia già a prendere forma il calendario della pre-season 2023/2024, stagione che vedrà la squadra di Inzaghi ancora protagonista sul palcoscenico europeo più importante, quello della Champions League. Tra gli appuntamenti della pre-season nerazzurra ci sarà una prestigiosa tappa in Giappone alla fine del mese di luglio. L’Inter Japan Tour sarà un’occasione per consolidare la presenza del brand nerazzurro sul territorio e per una serie di attivazioni e appuntamenti che coinvolgeranno tutto l’universo interista”.

Fonte: Inter.it