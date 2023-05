Lautaro Martinez, nozze e Inter! Occhio al terzo incomodo − CdS

Ieri Lautaro Martinez e sua moglie Augustina hanno detto nuovamente sì, ma questa volta alla presenza di familiari e amici. Le due cerimonie tenutesi in territorio Lombardo, sono un segnale del legame del bomber argentino con l’Italia ma soprattutto con l’Inter dove vorrebbe rimanere ancora a lungo. Però nelle scorse ore dalla Spagna sono giunte voci di un interesse del Real Madrid.

SIRENE SPAGNOLE − L’Inter e Lautaro Martinez orami sembrano avere un legame quasi indissolubile. Il Toro negli anni è diventato uno dei leader tecnici della squadra e in questa stagione ha spesso vestito anche la fascia da capitano. A rinsaldare ancora di più questo legame ci sono state poi le due celebrazioni delle nozze con la moglie Augustina. La prima è stata celebrata nell’intimità più assoluta l’undici maggio presso il comune di Milano. La seconda si è svolta invece ieri nella location di Villa d’Este sul lago di Como. Una cerimonia che precede quella ufficiale in chiesa che avrà luogo in Argentina a fine stagione. Tra i compagni di squadra presenti c’erano Edin Dzeko, Joaquin Correa, Roberto Gagliardini, Stefan de Vrij e Romelu Lukaku. A rappresentare la società è invece intervenuto il vicepresidente Javier Zanetti. Celebrare le nozze in Italia è un chiaro un segnale che Lautaro Martinez e sua moglie vogliono rimanere ancora a lungo in Italia e in particolare all’Inter. Attenzione però al mercato. Nelle scorse ore dalla Spagna hanno iniziato a circolare voci su un’interesse del Real Madrid. I nerazzurri sembrano comunque intenzionati a respingere l’assalto verso il loro attaccante di punta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno