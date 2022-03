Torino-Inter, stop per Guida e Massa dopo il ‘rigore’. Con un’eccezione

Il day after di Torino-Inter vede le proteste dei granata per il contatto fra Ranocchia e Belotti non sanzionato né dall’arbitro Guida né al VAR da Massa. Secondo Sportitalia, è in arrivo una sospensione per i due direttori di gara.

DOPPIO STOP – Marco Guida e Davide Massa “pagano” la scelta di non aver dato rigore al Torino contro l’Inter. Per l’AIA era falloso l’intervento di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti al 36′ (vedi moviola), giudicato regolare in campo senza intervento del VAR. Per i due direttori di gara, segnala Sportitalia, in arrivo una sospensione che dovrebbe essere di almeno tre giornate. Ossia con ritorno in campo il 16 aprile, nel sabato di Pasqua che avrà un intero turno di Serie A. Lo stop dopo Torino-Inter ha un’eccezione: Massa arbitrerà mercoledì Lille-Chelsea di Champions League, come da designazione di stamattina dell’UEFA.