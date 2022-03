Signori: «Inter, un attaccante sta facendo bene. Lotta scudetto avvincente»

Beppe Signori, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha analizzato il momento degli attaccanti dell’Inter. Poi una battuta anche sulla lotta Scudetto

LOTTA SCUDETTO − Signori sulla corsa verso il titolo: «Contento che quest’anno non ci sia una squadra che vinca lo scudetto con 10 turni d’anticipo. Milan favorito anche se l’Inter dovrà recuperare la partita. Si deciderà all’ultimo. Dipenderà anche degli scontri con le squadre che devono salvarsi o qualificarsi in Europa. Lotta molto avvincente».

ATTACCANTI − Infine, Signori interviene anche sul momento delle punte nerazzurre: «L’attaccante vive di emozioni, lo sa che ci sono dei momenti in cui le cose possono non andare bene. Un attaccante di questi livelli può avere un attimo di flessione ma poi i suoi gol li farà. Ciò conta per Edin Dzeko ma anche per Lautaro Martinez. Alexis Sanchez, nonostante parta dalla panchina, sta facendo delle cose importanti».