Torino-Inter, riposo per Dumfries! Conferme a centrocampo – Sky

Torino-Inter in campo alle 18. Riposo per Dumfries, c’è Darmian dall’inizio. Le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi per la sfida da Sky Sport

CAMBI – Mancano poche ore al calcio d’inizo di Torino-Inter, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Secondo Sky Sport Inzaghi dovrebbe riproporre de Vrij al centro della difesa, con Acerbi a sinistra al posto di Bastoni e Pavard a destra. Turno di riposo per Dumfires, con Darmian che partirà dal 1′. In mezzo confermato il blocco di titolarissimi con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram