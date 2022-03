Torino-Inter, nuove scelte dopo forfait di Brozovic: sorpresa al centro – Sky

Dopo l’ufficialità del forfait di Marcelo Brozovic per Torino-Inter (vedi articolo), Simone Inzaghi è costretto a trovare nuove soluzioni per il centrocampo. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport potrebbe arrivare la ‘sorpresa’ Vecino dal primo minuto.

ALTERNATIVA AL CENTRO – Dopo la brutta notizia dell’indisponibilità di Marcelo Brozovic a centrocampo per Torino-Inter, è iniziata la corsa al sostituto per Simone Inzaghi. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Sky Sport, però, non dovrebbero essere né Arturo Vidal né Roberto Gagliardini a prendere il suo posto dal primo minuto. Dovrebbe essere infatti Matias Vecino a partire da titolare insieme a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu per la gara di domani sera. Tutto, però, ancora da confermare.