Torino-Inter, Inzaghi riduce il turnover al minimo e sceglie l’attacco

Torino-Inter vede Inzaghi costretto a rinunciare a Brozovic, oltre che a de Vrij (vedi articolo). Per Thomas Villa di Rai Sport il tecnico non farà turnover e cambierà, rispetto alla squadra base, solo i due indisponibili. Scelto l’attacco.

POCHI CAMBI – L’Inter che giocherà domani in casa del Torino sarà nel segno della squadra base (o quasi). Fatta eccezione per gli infortunati Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, secondo Rai Sport, Simone Inzaghi schiererà il classico 3-5-2 senza turnover. Scelta la coppia d’attacco: saranno Edin Dzeko, risparmiato a Liverpool, e Lautaro Martinez di nuovo in fiducia a guidare i nerazzurri domani alle 20.45 all’Olimpico. Al posto di de Vrij in difesa va l’ex Danilo D’Ambrosio.