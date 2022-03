Brozovic, confermata l’assenza: non convocato per Torino-Inter – Sky

Come anticipato poco fa da Sky Sport (vedi articolo), Marcelo Brozovic non partirà con la squadra. Il croato ha lasciato Appiano Gentile, conferma della sua non convocazione per Torino-Inter.

NON CONVOCATO – Brutte notizie per Torino-Inter: Marcelo Brozovic non ci sarà per la gara. A confermarlo Matteo Barzaghi di Sky Sport da Appiano Gentile: «C’erano sensazioni meno positive riguardo a Brozovic rispetto agli scorsi giorni e infatti ha appena lasciato Appiano Gentile. Non convocato quindi per la partita di Torino, che sarà un’assenza importante. Inzaghi ha provato fino all’ultimo di recuperarlo, invece nell’allenamento di oggi le cose sono cambiate».