Torino-Inter, Juric può sorridere: due titolari verso il rientro in gruppo – TS

Torino-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Juric, tecnico dei granata presto saluterà il rientro di due pedine fondamentali. Le ultime dal Tuttosport

SFIDA – Torino-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Per la sfida ai nerazzurri, Juric, tecnico dei granata, può sorridere: in vista della sfida del “Grande Trino” potrebbe ritrovare due pedine importanti: Vanja Milinkovic-Savic e Sasa Lukic. Il portiere, è reduce da un problema ad un dito della mano sinistra sta meglio e per lui, scrive il quotidiano, si profila un rapido rientro in gruppo. Il centrocampista, che ha saltato la sfida dei granata contro il Bologna per la febbre, potrebbe invece rientrare in gruppo già oggi. In caso di forfait del portiere serbo, al suo posto giocherà Berisha, sicuro nelle ultime uscite del Torino.

Fonte: Tuttosport – Paolo Pirisi