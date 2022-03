Liverpool-Inter, Brozovic brilla. Sanchez ingenuo: le pagelle – CdS

Liverpool-Inter, successo amaro per la squadra di Inzaghi, che non riescono a ribalta lo 0-2 dell’andata. Brozovic il migliore, Sanchez stecca: le pagelle secondo il Corriere dello Sport

LE PAGELLE – Liverpool-Inter si è conclusa con una vittoria amara per i nerazzurri che espugnano Anfield ma vengono eliminati in Champions League. Ottima la prova di Skriniar: il difensore nerazzurro si esalta nel clima da battaglia soprattutto quando va a fare il centrale, voto 7. Ottima prova per Brozovic: il croato è lucido nella gestione del pallone, ed è fondamentale ad inizio ripresa con l’Inter in sofferenza, voto 7. Stesso voto per Lautaro Martinez che segna il gol partita con un’autentica prodezza. Peggiore in campo, secondo il quotidiano, Sanchez: il cileno che aveva rischiato il rosso nel primo tempo, rovina tutto nella ripresa con un’ingenuità, voto 4,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno