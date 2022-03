Lega Serie A, giorni decisivi per il nuovo presidente? I due candidati – CdS

L’Inter ieri ha sfiorato l’impresa ad Anfield contro il Liverpool. La squadra di Inzaghi è tornata a Milano perché domenica c’è la trasferta col Torino ma anche perché i dirigenti sono chiamati dai loro impegni di lavoro. Oggi e venerdì si terranno infatti due riunioni di Lega con vari temi sul tavolo.

TEMI – Niente impresa dell’Inter ad Anfield ma una quasi impresa sfiorata per poco. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono già tornati a Milano per pensare alla sfida di domenica contro il Torino di Juric. Una sfida non semplice ma fondamentale per continuare a correre. Intanto però la dirigenza è chiamata a vari impegni. Oggi e venerdì infatti, come scrive il Corriere dello Sport, ci saranno due riunione della Lega Serie A con molti temi sul tavolo. Tra questi, probabilmente venerdì, c’è ovviamente anche l’elezione del nuovo presidente. Due i nomi forti secondo il quotidiano: Casini e Abodi. La speranza, secondo il CdS, è che venerdì si arrivi a una decisione con la Juventus che fa da ago della bilancia. Il commissariamento scadrà il 24 marzo, ragion per cui bisogna trovare una soluzione alla svelta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno