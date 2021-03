Torino-Inter, D’Ambrosio neanche in panchina! Per lui un...

Torino-Inter, D’Ambrosio neanche in panchina! Per lui un problema

Condividi questo articolo

Photo 200196746

Torino-Inter, Danilo D’Ambrosio non farà parte dei giocatori a disposizione di mister Cristian Stellini in panchina (vedi formazioni ufficiali), che oggi sostituirà Antonio Conta sulla panchina dell’Inter (causa squalifica).

ULTIM’ORA – Torino-Inter, Danilo D’Ambrosio non sarà neanche in panchina. Sky Sport in questi minuti ha riportato la notizia sottolineando che non sono ancora noti i motivi di questa scelta, possibile problema fisico per lui. Il difensore – tra l’altro ex della partita – guarderà la sfida dalla tribuna.