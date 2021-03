Torino-Inter, ancora tutto bloccato: 0-0 al 45′. Il palo ferma i granata

Termina il primo tempo di Torino-Inter, sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Reti ancora inviolate allo stadio olimpico Grande Torino e solo il palo ferma i granata dallo sbloccare il risultato.

PRIMO TEMPO – Parte subito con l’acceleratore l’Inter, vicinissima al gol al 5′ quando Lautaro Martinez anticipa tutti di testa su un cross dalla sinistra, ma non riesce di un soffio a centrare la porta per quello che sarebbe stato il gol dello 0-1. Al 7′ altra grandissima occasione sempre per il 10 argentino: Vojvoda sbaglia in maniera goffa un rinvio a due passi dalla porta servendo di fatto un assist a Lautaro Martinez, ma è provvidenziale Lyanco a intervenire prima che il pallone possa finire in rete. Dopo una buona partenza calano i nerazzurri, lasciando una grandissima occasione da gol al 29′ ai granata: punizione dalla sinistra, Lyanco stacca tutto solo e schiaccia di testa il pallone che finisce fortunatamente sulla traversa e viene poi spazzato da Lukaku sulla linea prima che qualcuno possa intervenire. Dopo un solo minuto di recupero arriva il duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi: ancora tutto fermo in Torino-Inter.

TORINO 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 8 Baselli (C), 38 Mandragora, 7 Lukic, 29 Murru; 24 Verdi, 19 A. Sanabria.

A disposizione: 18 Ujkani, 32 V. Milinkovic-Savic; 9 Belotti, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Ricardo Rodriguez, 15 Ansaldi, 26 Bonazzoli, 45 Ferigra, 77 Linetty, 99 Buongiorno.

Allenatore: D. Nicola

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: C. Stellini (A. Conte squalificato)

Note: Lyanco (T) al 29′ ; Ammoniti: ; Sostituzioni: ; Recupero: 1′ (PT)