Torino-Inter, copia incolla Bologna? La probabile formazione − CdS

Domani Torino-Inter. I nerazzurri si rituffano sul campionato dopo la sosta per le nazionali. C’è da riscattare il pareggio beffardo col Bologna

PROBABILE − Servirà un’Inter attenta e concentrata per sfatare Torino. Domani alle 18 i nerazzurri ritroveranno il campionato dopo lo stop per le nazionali. Simone Inzaghi punta al successo per rimediare al mezzo passo falso contro il Bologna. Per farlo punterà sull’undici proprio dell’ultima uscita. In difesa, Benjamin Pavard va verso la conferma, anche per dare continuità al rendimento in Nazionale (doppietta in Francia Scozia 4-1). A centrocampo Barella in vantaggio su Frattesi. La probabile formazione nerazzurra.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.