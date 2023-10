Gagliardini: «Grato a Lukaku! Inter? Ciclo finito, ero consapevole»

Gagliardini affronterà Lukaku in Roma-Monza, match in programma domenica. Una reunion tra due ex giocatori dell’Inter. Il centrocampista si racconta.

GRATO − Roberto Gagliardini si esprime così sull’ex compagno Romelu Lukaku: «Lo conosco bene, e a livello personale provo gratitudine per Lukaku. Su come si sono lasciati lui e l’Inter, dico che queste cose nel calcio succedono. Romelu ha sempre fatto la differenza ovunque: è un campione e come tale va rispettato. E’ stato uno degli artefici della squadra in cui abbiamo vinto lo scudetto, giocato due finali europee e ottenuto altre coppe. Per domenica dico che bisognerà cercare di contenerlo, perché Lukaku ha molti modi di fare male».

SCELTA CONSAPEVOLE − Poi Gagliardini sul suo addio all’Inter: «In realtà il segreto è sempre questo gruppo che si è cimentato nel tempo. Magari quando il Monza è arrivato in serie A, qualcuno poteva sentirsi in soggezione. Io dal mio arrivo ho trovato grande solidità, che stiamo traducendo sul campo. Ho finito un ciclo all’Inter, ero consapevole della scelta che ho fatto. Percependo subito l’impronta data da Berlusconi e Galliani: chiunque se ne accorge stando qui dentro. Sul campo il Monza ha fatto vedere di potersi ritagliare un grande ruolo, facendo un primo anno incredibile».

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona