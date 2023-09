Thuram in formissima, il programma in vista di Inter-Milan – CdS

Marcus Thuram dopo il primo gol in nerazzurro e il primo gol con la Francia, si prepara per il suo primo Inter-Milan in carriera. Programma ben definito per l’attaccante, come riporta il Corriere dello Sport.

PROGRAMMA – Marcus Thuram si prepara al suo primo Inter-Milan, una sfida sicuramente non banale visto quanto accaduto sul mercato lo scorso giugno. Il francese sarà a disposizione di Simone Inzaghi a partire da mercoledì, l’indomani della sfida amichevole che la Francia disputerà contro la Germania. Tre allenamenti per prepararsi al derby, nel quale partirà titolare con Arnautovic pronto a subentrare a gara in corso.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno