Brozovic dall’Inter all’Al-Nassr, l’intermediario: «Seguito da tempo. Chiusura favorita»

Due mesi fa Brozovic ha lasciato l’Inter, dove giocava da gennaio 2015, per andare in Arabia Saudita all’Al-Nassr. L’intermediario che ha seguito l’operazione, Cohen, racconta a Tuttosport come è andata.

IL TRASFERIMENTO – Gad Cohen, fondatore dell’Agi Sport Management, è l’intermediario a cui chi cura gli interessi di Marcelo Brozovic si è affidato per il trasferimento dall’Inter all’Al-Nassr. Le sue parole sulla decisione: «Il calciatore era seguito da tempo dalla società di Riad. Lo ritenevano perfetto per elevare la qualità della rosa a disposizione. Così, grazie agli ottimi rapporti tra i club, li abbiamo aiutati a chiudere la questione. Inizialmente Brozovic non era propenso ad accettare la proposta ricevuta. Poi però, discussione su discussione, la sua idea è cambiata, con Marcelo che ha accettato con entusiasmo il nuovo progetto. A volte ci sono delle offerte semplicemente impossibili da rifiutare. Con i nerazzurri ci sono stati sempre dialoghi corretti e buoni dibattiti. Quando li abbiamo informati che Brozovic avrebbe voluto andare all’Al-Nassr, hanno favorito la chiusura dell’accordo».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna